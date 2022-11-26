Прогноз погоды в Ижевске на 26 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 26 ноября в столице Удмуртии вновь ожидается очень снежная погода. Осадки будут продолжительными, возможно, к концу дня наметет большие сугробы.

Температура воздуха днем составит около -5.. -7 °С. Скорость восточного ветра достигнет 5-10 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится сразу до -14 °С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с. Снегопад продолжится, но станет менее интенсивным.

Желаем вам отличного дня!

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