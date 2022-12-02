О потоках воды на улицах Карла Маркса и Сабурова сообщили жители Ижевска в ночь с 1 на 2 декабря

Излив воды на улице Сабурова. Фото: vk.com/zlou18, Макс Хохряков

Информация о двух фактах крупных изливов воды появилась в социальных сетях Ижевска.

1 декабря, после 21:00 в группе «Злой ижевчанин» «ВКонтакте» очевидцы разместили фото, снабдив его подписью: «Сегодня на ул. Сабурова 17 появилось отверстие, где вытекала вода и появился пруд».

Как пояснили в пресс-службе «Ижводоканала» на утро 2 декабря аварию уже локализовали, водоснабжение квартир не пострадало, бригада на месте работала.

Также около 3:50 утра 2 декабря начали появляться сообщения о потоках воды в Металлурге, на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова.

«С Карла Маркса на Кирова текут огромные реки воды, минут 20 и лог на Кирова затопит, походу утро на Кирова будет веселым», – написал один из очевидцев в группе ИГГС «ВКонтакте», намекая на вероятность утренних пробок.

Информация по изливу на улице Карла Маркса уточняется.

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