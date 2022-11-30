В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Изменения внесли 29 ноября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29 ноября во время первого заседания второй сессии Госсовета депутаты внесли изменения в закон «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новая редакция статьи 1 устанавливает единую ставку в размере 2% в отношении всех 4 категорий недвижимого имущества. Кроме того, устанавливаются дифференцированные ставки в зависимости от кадастровой стоимости: чем выше кадастровая стоимость недвижимости, тем выше ставка налога.

«Так, по ставке 0,5 процента будет облагаться недвижимое имущество до 20 млн рублей, по ставке 1 процент – от 20 до 30 млн рублей, по ставке 2 процента - свыше 30 млн рублей», – поясняют чиновники.

От уплаты налога освободят организации, общая площадь которых не превышает 1 000 кв. метров. При этом они должны находиться в населенных пунктах с численностью менее 3 000 человек. Помимо этого, от уплаты налога по недвижимости освободят организации-участники нацпроекта «Производительность труда».

«Законопроект очень долгожданный и своевременный. Проблемой снижения налоговой нагрузки по налогу на имущество организаций, которая для отдельных юридических лиц в последнее время стала неподъемной, Правительство совместно с Госсоветом занимались давно. <...> В представленном проекте закона прописано главное – абсолютно понятная, прозрачная и справедливая налоговая ставка как для собственников недвижимого имущества, так и для налогового органа, - прокомментировал председатель бюджетной комиссии республиканского парламента Наиль Мухамедзянов.

Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года. Напоминаем, что жители Удмуртии должны уплатить имущественные налоги до 1 декабря.

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