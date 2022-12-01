Пункты вакцинации продолжают работу в трех торговых центрах Ижевска

С собой нужно брать ряд документов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии продолжается прививочная кампания. По словам пресс-службы Минздрава, в Ижевске вновь заработали пункты вакцинации.

Привиться от гриппа и коронавируса можно будет сразу в трех ТЦ Ижевска с 1 по 3 декабря.

1 декабря:

ТЦ «Талисман» (ул. Холмогорова, 11) с 15:00 до 19:00

2 декабря:

ТЦ «Талисман» (ул. Холмогорова, 11) с 15:00 до 19:00

БЦ «Эльгрин» (ул. 10 лет Октября, 53) с 12:00 до 16:00

3 декабря:

ТЦ «Талисман» (ул. Холмогорова, 11) с 14.00 до 18.00

Можно будет привиться вакцинами «Совигрипп» от гриппа и «ГамКовидВак» (Спутник V) от коронавируса. С собой нужно брать паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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