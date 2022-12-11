Снег на региональных трассах Удмуртии 11 декабря убирают более 170 единиц техники

Сообщается, что дорожные службы республики работают в усиленном режиме Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В связи с затяжными снегопадами дорожные службы республики работают в усиленном режиме, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Днем 11 декабря на региональных трассах работает более 170 единиц снегоуборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, роторные снегоочистители, автогрейдеры и тракторы. Ночью на расчистке работали 143 машины. За последние сутки техника преодолела несколько тысяч километров.

В первую очередь сейчас чистят региональные дороги интенсивным движением. Особое внимание председатель правительства Ярослав Семенов поручил уделять самому «тяжелому» направлению – Воткинскому (трассы Ижевск-Воткинск и Воткинск-Кельчино-граница Пермского края). В целях безопасности на некоторых трассах ограничено движение транспорта.

Снежные валы с обочин и сугробы из заездных карманов вывозить будут после того, как снегопад закончится – по предварительном прогнозам, это произойдет 13 декабря.

В столице Удмуртии сегодня работают 88 единиц техники, в том числе: 28 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 17 фронтальных погрузчиков, шесть автогрейдеров и два экскаватора. Минувшей ночью на расчистке ижевских дорог работали 72 машины.

Придомовые территории расчищают дворники, но так как снегопад не прекращается, уборка снега производится не беспрерывно, а с определенной периодичностью.

Напомним, мы уже рассказывали о том, куда нужно обращаться по вопросам уборки снега.

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