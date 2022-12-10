Движение на объездной Воткинска закрыли для большегрузов из-за метели

Фото: vk.com/mindortrans

Из-за непрекращающегося снега, метели в Удмуртии ввели временное ограничение движения грузового транспорта на нескольких дорогах. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Запрет действует на дорогах:

- Воткинск – Кельчино – граница Пермского края

- объездная города Воткинск.

Ограничительные мероприятия действуют с 16:00 10 декабря до 23:50 12 декабря. Переждать непогоду по «проблемному» направлению Ижевск-Воткинск-Пермь и поставить машину на стоянку можно в гостиничном комплексе «У моста», кафе «Прованс» и «Топтыгин».

Ранее, из-за погодных условий ограничили движение в Пермском крае на трассе М-7 Волга, подъезд к Перми с 18:00 9 декабря до 23:59 12 декабря (время Пермского края).

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