Наркоторговца задержали в Первомайском районе Ижевска

Фото: МВД по Удмуртии

У одного из гипермаркетов в Первомайском районе Ижевска задержали 37-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в продаже наркотиков.

При осмотре ижевчанина полицейские нашли свертки с наркотиками. В них было более 290 граммов синтетики. После этого следователи нашли еще 3 свертка в закладках, которые сделал мужчина. В целом у него нашли почти 300 граммов наркотиков.

Ижевчанин работал курьером в интернет-магазине. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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