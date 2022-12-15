Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России

Сейчас спортсмен представляет команду Тюменской области. Фото: ЦСКА @cska.ru
Сегодня, 15 декабря уроженец Ижевска известный биатлонист Александр Поварницын победил в индивидуальной гонке на 20 км на четвертом этапе Кубка России.
Поварницын закончил дистанцию за 51 минуту и 55,9 секунд. Из всех выстрелов, он промахнулся лишь 1 раз. Отметим, что сейчас биатлонист играет за команду Тюменской области.
Второе место занял Эдуард Латыпов с результатом в 48 минут 9 секунд и 2 промаха. Топ-3 завершает Ильназ Мухамедзянов. Его результат – 60 минут 12,9 секунд и 2 промаха.
Этап проходит в Уфе. Он продлится с 15 до 18 декабря.
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