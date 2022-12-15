Автобус насмерть сбил 15-летнюю девушку в Ижевске

Девушка переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Сегодня, 15 декабря, около 7:40 утра в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Авария произошла напротив дома №104 на улице Тракторная. Автобус сбил 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход скончалась на месте.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии приняли бюджет региона на 2023 год
Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря
Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS