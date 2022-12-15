Автобус насмерть сбил 15-летнюю девушку в Ижевске

Девушка переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Сегодня, 15 декабря, около 7:40 утра в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла напротив дома №104 на улице Тракторная. Автобус сбил 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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