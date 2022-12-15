В Удмуртии приняли бюджет региона на 2023 год

Бюджет будет дефицитным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в ходе второго заседания второй сессии Госсовета Удмуртии депутаты приняли проект закона бюджета республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

По прогнозам чиновников доходы бюджета региона на 2023 год составят 99,6 млрд рублей с дефицитом в 814 млн рублей. Таким образом расходы составят 100,4 млрд рублей. «За» проголосовали 44 из 47 депутатов.

«В обсуждаемом сегодня бюджете мы не видим ни понятной стратегии, ни ясных приоритетов. Это попытка в полностью изменившейся ситуации, в санкционных условиях, сохранить старую систему формирования бюджета, в надежде, что в следующем году сложности уйдут сами по себе и будет как прежде. Как прежде уже не будет», – сказал депутат Юрий Балахонцев.

Чтобы хоть немного сократить дефицит федералы увеличили объем безвозмездных поступлений из казны на 9,81 млрд рублей. 4,5 млрд рублей от этой суммы – это нецелые дотации, а остальные 5,2 млрд рублей – целевые трансферты. Общая сумма межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ко второму чтению составила 39,9 млрд руб.

Напомним, что доходная часть бюджета в 2022 году составляла 14 287 млн рублей, 7 871 млн рублей из которых были безвозмездными поступлениями из вышестоящих бюджетов и 6 416 млн - собственными доходами города. Бюджетный дефицит был в размере 392 млн рублей. Сократить его хотели переходящими остатками по проекту «Большой ремонт». Сделать этого не удалось. В ноябре этого года дефицит бюджета Удмуртии увеличили до 7,3 млрд рублей.

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