Депутаты Удмуртии сняли ограничения по количеству сроков полномочий главы республики

Срок исполнения полномочий главы исчисляется со дня принесения присяги Фото: Эдуард КАРИПОВ

Сегодня, 15 декабря в ходе второго заседания второй сессии Госсовета Удмуртии депутаты исключили положение о количестве избираемых сроков из закона «О Главе Удмуртской Республики».

Ранее по закону руководитель региона не мог избираться на указанную должность более двух раз. Теперь эти ограничения сняты. Но срок избрания оставили прежним – 5 лет. При этом срок исполнения полномочий главы Удмуртии исчисляется со дня принесения им присяги.

Депутаты уточнили, что изменения вносятся из-за приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

Напоминаем, что сегодня депутаты также приняли бюджет региона на 2023 год.

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