Ледовый городок в стиле русских сказок строят на Центральной площади в Ижевске

Корреспондент КП пообщался со скульптором ледового городка
Фото: Мария Бакланова
Совсем скоро строительство ледового городка в Ижевске подойдет к концу. Корреспондент «Комсомолки» отправился на Центральную площадь и пообщался со скульптором Анфимом Ханыковым.
По словам Ханыкова, условия для строительства в этом году замечательные. Из-за морозов на пруду быстро образовался толстый слой льда, который используют для изготовления фигур.
На площади будут фигуры 33 богатырей
Фото: Мария Бакланова
Фигуры скрепляют водой
Фото: Мария Бакланова
Тематикой оформления городка в этом году стали русские сказки. На площадке появится волшебный остров Буян. Внутри него будут расположены лабиринт с белочкой в центре, а также фигуры всем известных сказочных героев: Змея Горыныча, золотой рыбки, 33 богатыря и, естественно, Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. Рабочие также воздвигнут здесь 3 горки и «ловушки» – ледовые бассейны.
Скульптура Золотой Рыбки
Фото: Мария Бакланова
Напомним, в этом году бюджет на празднование Нового года урежут. Открытие главной елки произойдет вечером 16 декабря, а районных елочек – 17 декабря.
Во время новогодних праздников в парках будут проводить развлекательные программы для детей. Но от ежедневной вечерней программы, фейерверков и дополнительной иллюминации пришлось отказаться.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии приняли бюджет региона на 2023 год
Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря
Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS