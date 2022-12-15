Ледовый городок в стиле русских сказок строят на Центральной площади в Ижевске

Корреспондент КП пообщался со скульптором ледового городка Фото: Мария Бакланова

Совсем скоро строительство ледового городка в Ижевске подойдет к концу. Корреспондент «Комсомолки» отправился на Центральную площадь и пообщался со скульптором Анфимом Ханыковым.

По словам Ханыкова, условия для строительства в этом году замечательные. Из-за морозов на пруду быстро образовался толстый слой льда, который используют для изготовления фигур.

На площади будут фигуры 33 богатырей Фото: Мария Бакланова

Фигуры скрепляют водой Фото: Мария Бакланова

Тематикой оформления городка в этом году стали русские сказки. На площадке появится волшебный остров Буян. Внутри него будут расположены лабиринт с белочкой в центре, а также фигуры всем известных сказочных героев: Змея Горыныча, золотой рыбки, 33 богатыря и, естественно, Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. Рабочие также воздвигнут здесь 3 горки и «ловушки» – ледовые бассейны.

Скульптура Золотой Рыбки Фото: Мария Бакланова

Напомним, в этом году бюджет на празднование Нового года урежут. Открытие главной елки произойдет вечером 16 декабря, а районных елочек – 17 декабря.

Во время новогодних праздников в парках будут проводить развлекательные программы для детей. Но от ежедневной вечерней программы, фейерверков и дополнительной иллюминации пришлось отказаться.

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