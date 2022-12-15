В Доме чиновника Охизина в Ижевске закончился капитальный ремонт

Здесь находится детская школа искусств Фото: Мария Бакланова

Завершился капитальный ремонт в здании бывшего Дома чиновника Охизина на ул. Пастухова в Ижевске. Здесь расположилась еще одна площадкой детской школы искусств №2.

На открытии здания министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев поделился трудностями ремонта Дома. В первую очередь было непросто добиться финансирования на обновление культурного объекта. Но ремонт все же удалось осуществить благодаря деньгам из регионального бюджета.

«Была радость в первую очередь за наших ребят, которые будут сюда приходить. Радость за наших ветеранов, которые посвятили свою жизнь обучению талантливых детей. Радость за сегодняшних педагогов. Самое главное – мы сделали то, что должны были сделать для сохранения этой красоты для будущих поколений», – сказал Соловьев.

На открытии выступил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев Фото: Мария Бакланова

На открытии также присутствовал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Градоначальник подчеркнул, что даже несмотря на то, что внешне здание осталось прежним, внутри оно стало обновленным и современным.

«Один из непреложных законов нашей современности: все развивается по спирали. Отсюда в 1960 году началась музыкальная школа. Потом мы были на грани потери здания, а теперь благодаря стараниям педагогов школы искусств атмосфера творчества в этом здании будет сохранена еще на долгие годы», – сказал Бекмеметьев.

Глава города порадовался за обновленное историческое здание Фото: Мария Бакланова

Ученики и педагоги школы проверили возможности обновленной сцены уже во время открытия, выступив с музыкальными номерами.

Ученики школы выступили с музыкальными номерами Фото: Мария Бакланова

Студия «Выше радуги» исполнила песню Yesterday Фото: Мария Бакланова

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