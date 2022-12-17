Один человек погиб в столкновении двух легковушек с грузовиком в Удмуртии

Пассажир погибшего получил травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

Вечером 16 декабря недалеко от деревни Лонки-Ворцы Игринского района Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД.

Дорожная авария случилась на 257 км дороги «Подъезд к г. Пермь от автодороги М7-Волга». 33-летний мужчина за рулем Mitsubisishi Pajero Sport в составе с прицепом хотел обогнать идущую впереди машину в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Камаз. После этого в тяжеловоз врезался Renault Duster, который ехал позади.

В результате ДТП водитель Mitsubisishi погиб на месте. Его 38–летний пассажир получил травмы, госпитализирован.

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

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