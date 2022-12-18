Пожар в жилом доме в деревне Удмуртии произошел из-за короткого замыкания электропроводки

Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Фото: Пресс-служба ПСЧ-37 с. Малая Пурга

17 декабря около 14:53 в деревне Миндерево в Удмуртии загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

К прибытию пожарных возгорание самостоятельно ликвидировали хозяева дома. Всего на пожар привлекалось 17 человек и восемь единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Пострадавших нет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на день: 18 декабря в городе ожидается метель и до -1 °С

О том, как не набрать вес на праздниках, рассказала врач-диетолог

Гороскоп на день: 18 декабря Рыбам стоит направить энергию в нужное русло, а Девам – обдумать планы на будущее