Депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова попала в санкционный список Евросоюза

Фото: @duma.gov.ru

Евросоюз выпустил 9 по счету пакет санкций против России. Как сообщает РБК, ссылаясь на информацию официального журнала ЕС, на этот раз в санкционный список попала депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова.

Также под санкции попал гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов. Всего в списке зарегистрировано 149 фигурантов.

теперь этим людям заморозят все активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд в страны ЕС.

СПРАВКА

Родилась 3 апреля 1969 года. Окончила Удмуртский государственный университет имени 50-летия СССР и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Депутат 8 созыва Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вступления в полномочия 19 сентября 2021 года.

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