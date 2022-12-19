Утечка газа произошла на улице Степана Разина в Ижевске

Причиной утечки газа является сход снега с кровли жилого дома
Фото: Константин ИВШИН
19 декабря в 01:10 в Ижевске пожарным удалось ликвидировать угрозу взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
ЧП могло произойти на улице Степана Разина. Причиной утечки газа является сход снега с кровли жилого дома – он повредил газовую трубу.
К счастью, аварийной газовой службе удалось устранить утечку.
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