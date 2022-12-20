Восемь женщин осудили за организацию проституцией в Ижевске

Женщин приговорили к условному сроку Фото: Амир Закиров

В Ижевске осудили 8 местных жительниц за организацию борделя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Девушки арендовали помещение и организовали там бордель с проститутками под видом массажного салона. Они также вовлекали в дело молодых девушек. Те соглашались оказывать интимные услуги из-за денег. Обвиняемые выполняли в салоне роль администраторов: контролировали работу массажисток.

Суд приговорил женщин к условному осуждению на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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