Попавшая под санкции ЕС депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова назвала это событие «почетной грамотой от Евросоюза»

Буранову поздравляли 2 дня. Фото: Лариса Буранова ВКонтакте @id6403092
16 декабря стало известно о попадании депутата Госдумы от Удмуртии Ларисы Бурановой в 9 санкционный список Евросоюза. Чиновница прокомментировала это событие нашим коллегам из «Коммерсантъ-Удмуртия».
Буранова назвала попадание под санкции «почетной грамотой от Евросоюза». Как оказалось, она уже давно ожидала этого решения. В прошлом ее не включали в списки санкций ЕС потому в момент голосования она находилась на карантине из-за ковида.
«Наконец-то внесли в санкционный список. Меня республика два дня поздравляла с этим. Это хорошее событие. Я очень довольна этой наградой, потому что компания, в которой я зашла в санкционный список, очень достойная. Быть в такой команде очень почетно», – сказала Буранова.
Отметим, что в 2022 году в санкционный список Евросоюза попали более 300 депутатов Госдумы России, в том числе 4 представителя от Удмуртии.
Напомним, что помимо Ларисы Бурановой ограничения также наложили на гендиректора Воткинского завода Игоря Чурбанова.
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