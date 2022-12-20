Попавшая под санкции ЕС депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова назвала это событие «почетной грамотой от Евросоюза»

Буранову поздравляли 2 дня. Фото: Лариса Буранова ВКонтакте @id6403092

16 декабря стало известно о попадании депутата Госдумы от Удмуртии Ларисы Бурановой в 9 санкционный список Евросоюза. Чиновница прокомментировала это событие нашим коллегам из «Коммерсантъ-Удмуртия».

Буранова назвала попадание под санкции «почетной грамотой от Евросоюза». Как оказалось, она уже давно ожидала этого решения. В прошлом ее не включали в списки санкций ЕС потому в момент голосования она находилась на карантине из-за ковида.

«Наконец-то внесли в санкционный список. Меня республика два дня поздравляла с этим. Это хорошее событие. Я очень довольна этой наградой, потому что компания, в которой я зашла в санкционный список, очень достойная. Быть в такой команде очень почетно», – сказала Буранова.

Отметим, что в 2022 году в санкционный список Евросоюза попали более 300 депутатов Госдумы России, в том числе 4 представителя от Удмуртии.

Напомним, что помимо Ларисы Бурановой ограничения также наложили на гендиректора Воткинского завода Игоря Чурбанова.

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