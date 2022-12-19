Женщина провалилась в люк на улице Удмуртской в Ижевске

Фото: страница героини

Ижевчанка Елена провалилась в люк около бизнес-центра по улице Удмуртской. Подробности она рассказала «Комсомолке».

«Я шла на работу около 9 утра. Накануне шел снег, и люк был полностью закрыт, его вообще не было видно. Я наступила на его край, и крышка перевернулась. Упала по пояс. Возможно, я бы и дальше туда летела, но в это время на работу шел еще и мой сотрудник, и у него хорошая реакция. Он меня выволок оттуда», – рассказала «Комсомолке» Елена.

Эта история, к счастью, закончилась хорошо. Женщина получила ссадинами, небольшой гематомой и разорванными брюками. Спустя несколько дней, когда ижевчанка оправилась от шока, она рассказала об опасном объекте руководству бизнес-центра. В тот же день люк оградили, а уже в обед крышку заварили.

«Колодец полностью заварен. Мастер тут же показал танец качества и сплясал на этом люке. Мастер объяснил, что это старая ливневка, которой уже никто не пользуется», – рассказала Елена.

Впрочем, далеко не каждая подобная история может закончиться хорошо. «Комсомолка» узнала у администрации города, кто и как отвечает за люки.

Колодцы могут быть оборудованы под тепловые камеры, канализацию, быть смотровыми колодцами, пояснили в Управлении ЖКХ администрации города. Поэтому и хозяева у них разные. Например, за колодцы от ливневой и дренажной систем (не от многоквартирных домов), водопропускные трубы и водоотводные канавы отвечает Служба благоустройства и дорожного хозяйства. При этом обслуживающие организации должны постоянно следить за содержанием люков. Так, например, Служба благоустройства и дорожного хозяйства мониторит состояние люков каждую неделю. У других собственников сроки могут отличаться.

Если вы заметили открытый или плохо закрытый люк, сообщить можно по номеру 072 (с мобильного 998-072). Также можно обратиться в суд и потребовать компенсацию от компании, которая отвечает за люк.

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