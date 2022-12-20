Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 6:52

В школах Удмуртии займутся воспитанием патриотизма среди школьников

Детей будут учить любить родину
Виола Романова
В следующем году во всех школах появятся флаги и гербы

В следующем году во всех школах появятся флаги и гербы

Фото: Архив КП

В 2023 году в Удмуртии реализуют проект «Профессионалитет». Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада в Госсовете республики.

«Любовь к своему отечеству начинается с детства», – начал Бречалов.

Таким образом в следующем году во всех школах появятся флаги и гербы. Кроме того, с 1 сентября в учебных заведениях появится новая должность – советник директора по воспитанию.

Отметим, что уже в этом году для школьников ввели новые традиции. Каждый день они начинают с поднятия флагов и прослушивания гимнов Удмуртии и России.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Попавшая под санкции ЕС депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова назвала это событие «почетной грамотой от Евросоюза»

Женщина провалилась в люк на улице Удмуртской в Ижевске

Погода в Ижевске на день: 20 декабря в городе небольшой снег и до -17°С