Порядка 400 случаев крупных кибератак со стороны иностранных государств отметили в Удмуртии за этот год

Активность хакеров увеличилась Фото: Амир Закиров

С начала 2022 года в Удмуртии зафиксировали около 400 случаев крупных кибератак со стороны иностранных государств. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова министра цифрового развития республики Меджитова Тимура.

Меджитов отметил, что этот год стал для Удмуртии своего рода испытанием. Это связано с увеличением активности хакеров. Также часто стали применять подменные IP-адреса. Их взламывают в России и таким образом атакуют наши ресурсы.

«В целом мы успешно противостоим тому поток атак, который на нас идет. По маленьким атакам - каждые 10 минут кто-то пытается что-то сделать с нашими системами. Если говорить про серьезные атаки - это порядка 400 инцидентов, которые мы детально расследуем и по которым формируем план мероприятий по дополнительной защите» – поделился министр.

Система защиты, которую сейчас выстроили в удмуртском центре обработки данных, работает успешно и стабильно. Меджитов также отметил, что она функционирует в связке с федеральными органами безопасности.

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