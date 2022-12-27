Пенсионерку из Ижевска ограбили, когда она ухаживала за могилой родственника на кладбище

Мужчине выдали подписку о невыезде
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
70-летнюю жительницу Ижевска ограбили, когда она ухаживала за могилой родственника на кладбище в Завьяловском районе города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Женщина отошла выбросить мусор с места захоронения. И когда вернулась обнаружила пропажу сумки, которую она оставила на оградке. В ней были 2 телефона, документы и деньги. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.
По подозрению в краже задержали 44-летнего ранее судимого сотрудника кладбища. Украденные деньги он потратил на свои нужды, один из телефонов подарил сожительнице, а документы просто выкинул.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине выдали подписку о невыезде. В будущем ему грозит срок лишения свободы до 2 лет.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Директору ЧОП, охранявшего школу №88 в Ижевске, продлили домашний арест
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил конкурс на девиз года молодежи
Больницы Удмуртии поменяют режим работы во время новогодних праздников