Пенсионерку из Ижевска ограбили, когда она ухаживала за могилой родственника на кладбище

Мужчине выдали подписку о невыезде Фото: Сергей ГРАЧЕВ

70-летнюю жительницу Ижевска ограбили, когда она ухаживала за могилой родственника на кладбище в Завьяловском районе города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина отошла выбросить мусор с места захоронения. И когда вернулась обнаружила пропажу сумки, которую она оставила на оградке. В ней были 2 телефона, документы и деньги. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.

По подозрению в краже задержали 44-летнего ранее судимого сотрудника кладбища. Украденные деньги он потратил на свои нужды, один из телефонов подарил сожительнице, а документы просто выкинул.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине выдали подписку о невыезде. В будущем ему грозит срок лишения свободы до 2 лет.

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