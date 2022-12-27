Директору ЧОП, охранявшего школу №88 в Ижевске, продлили домашний арест

Злобина задержали еще в сентябре Фото: Мария Бакланова

Суд продлил домашний арест директору ЧОП, которая занималась охраной школы №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Суд продлил Злобину еще на 1 месяц, т.е. до 27 января 2023 года. Установленные судом запреты остались без изменений.

Напомним, что о задержании Злобина А. стало известно 28 сентября. Практически сразу после вооруженного нападения на школу №88, в результате которого от рук стрелка Артема Казанцева погибли 18 человек, в том числе 11 детей. Сейчас все пострадавшие дети продолжают наблюдаться у врачей. Один из мальчиков до сих пор находится в тяжелом состоянии. Недавно его перевели на лечение в паллиативное отделение.

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