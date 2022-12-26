Больницы Удмуртии поменяют режим работы во время новогодних праздников

Будьте здоровы Фото: Алена Селезнева

Во время новогодних праздников больницы в Удмуртии изменят режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

31 декабря и 8 января взрослые поликлиники будут работать по графику субботы, а 2, 4 и 5 – тоже по графику субботы, но с увеличением рабочих часов до 16:00. 3 и 6 января больницы будут работать в обычном режиме, а 1 и 7 числа станут выходными.

Изменения также коснулись режима работы детских поликлиник и стоматологий. 31 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 8 января больницы будут работать по графику субботы. 1 и 7 января будет доступна лишь неотложная помощь, но в 3 и 6 числа врачи будут работать по обычному графику.

Все новогодние праздники с 31 декабря по 8 января без выходных будут работать детская стоматологическая служба и молочные кухни.

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