В ГКБ №7 в Ижевске ежедневно обращаются около 800 пациентов

Минздрав проверяет больницы, на которые жалуются жители региона Фото: Амир Закиров

ГКБ №7 в Ижевске ежедневно принимает до 800 пациентов в день, при том, что плановая мощность рассчитана на прием 400 человек за смену. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своих соцсетях.

Команда Минздрава занялась проверкой больниц, на которые поступает большое количество жалоб. Огромные очереди Пинчук назвала разумеющимися, ведь во времена роста ОРВИ приток пациентов ожидаем. В ГКБ №7 в коридорах больницы своей очереди ждали целые толпы пациентов. Но проблему удалось решить вводом четвертого терапевта.

Напоминаем, что в новогодние праздники все больницы региона поменяют свой режим работы. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, куда и когда жителям Удмуртии нужно будет обращаться, если им вдруг станет плохо.

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