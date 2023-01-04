Погода в Ижевске на день: 4 января ожидается –13 °С и снег

Автомобилистам стоит быть осторожнее – на дорогах гололедица! Фото: Сергей Грачёв

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 4 января, ожидается резкое похолодание на 10°С и более градусов, а на дорогах сохраняется гололедица. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Так, в Ижевске температура воздуха днем опустится до -11...-13 °С, а ночью достигнет -17..-19 °С. Переменная облачность, днем временами пройдет небольшой снег.

Берегите себя и отличного вам дня!

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