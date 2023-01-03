Хоккей в валенках и мастер-классы в библиотеках в Ижевске

Афиша мероприятий в Ижевске на 4 января. Фото: Мария Бакланова

4 января в Ижевске продолжаются праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба города «ВКонтакте» https://vk.com/izh_gov.

Так, прямо на Центральной площади в 10:00 состоится любимый многими жителями Ижевска турнир по хоккею на валенках. А в 12:00 в парке Горького и на Центральной площади пройдут театрализованные представления «Новогодняя ярмарка» и «Богатырь и новогодняя магия». В это же время в парке Космонавтов состоится конкурс рисунков на снегу «Снежный пейзаж».

Кроме того в Ижевске тематические программы и мастер-классы для детей пройдут:

- в библиотеке им. Маяковского: новогодняя программа «Зимние забавы»;

- в библиотеке им. Наговицына: новогодняя программа «Новогодние истории»;

- в штабе общественной поддержки: тематический мастер-класс по прикладному творчеству.

Помимо этого в Ижевске с 1 по 7 января проводятся и другие мероприятия.

Каждый день в парке Космонавтов в 16:00 проходит развлекательная программа для детей «Анимационные истории». В 18:00 в парке Горького дискотека на коньках. А на Центральной площади в 19:00 театрализованное шоу «Сказка живет среди нас».

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