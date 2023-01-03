Педиатр рассказал жителям Удмуртии о самых вредных сладостях для детей

Мармелад, зефир и пастила, по мнению эксперта, считаются полезными сладостями из-за своего состава. Фото: Амир Закиров

Отгремели Новогодние салюты, и сладкоежки получили традиционные коробочки с конфетами и печеньем от «зайчика». Такой универсальный подарок любим и детьми, и взрослыми. Однако важно помнить: сладкому всегда должна быть мера. Врач-педиатр Елена Игринева в беседе с RT рассказала, какие конфеты самые вредные и сколько вообще лакомств стоит давать ребенку в день.

Удивительно, но факт. По мнению всемирной организации здравоохранения, детям до двух – трех лет стоит вообще не давать сладкое и делать упор на фруктах и овощах. Малышам в возрасте четырех – шести лет можно всего 20 г сахара.

«Примерно такое количество сахара содержится в пяти леденцах, четырёх кусочках шоколада, небольшом батончике или в одном творожном глазированном сырке», – отметила Елена Игринева.

По ее мнению, ребенок до 7 лет за день может спокойно скушать либо две шоколадные конфеты или мармелада, либо одну вафлю, зефир или пастилу. Ведь при переедании сладкого у малыша может возникнуть аллергия.

«О том, что ребенок ест слишком много сладкого, в первую очередь скажет атопический дерматит: появляется сыпь, зудят щеки и плечи», – рассказала эксперт.

Кроме того, врач-терапевт отметила, что еще одним поводом для ограничения сахара может стать кариес. Ведь если он появляется на молочных зубах, то в будущем это может сказаться и на постоянных.

Самыми неподходящими для детей сладостями Елена Игринева считает: леденцы, ириски, жевательные конфеты.

«Они прилипают к зубам и их нужно очень долго рассасывать. В этой сладкой среде в полости рта развиваются бактерии, которые разрушают эмаль и могут привести к развитию кариеса», – заявила врач.

А вот мармелад, зефир и пастила, по мнению эксперта, считаются полезными, т.к. сделаны из плодово-ягодного сырья.

«При этом детям с сахарным диабетом или ожирением в принципе стоит исключить потребление сладостей и заменить их на ягоды, фрукты и орехи», – врач-терапевт.

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