Автоэксперт рассказал жителям Удмуртии о необходимых предметах для зимнего путешествия на машине

Особенно важно собрать правильную аптечку Фото: Амир Закиров

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал RT, что должно быть в автомобиле для безопасного и комфортного зимнего путешествия. Так, по словам эксперта, при возникновении малейших подозрений важно отправиться в сервис, поскольку зима «не любит шуток».

Кроме того, транспортное средство необходимо укомплектовать необходимыми в зимний сезон предметами. В частности, речь идет о дополнительном запасе незамерзайки, скребке, щетке для очистки и складной лопате, которая не займет много места, но сделает поездку безопаснее. Кроме того, в автомобиле рекомендуют иметь компрессор для накачки шин и теплые перчатки.

«В дальнюю дорогу аптечка должна быть не просто та, которая положена, а аптечка, которая нужна по предписаниям врачей. В принципе, это все, что нужно в дорогу. Сейчас достаточно заправок, населенных пунктов и мест, где можно поесть», — заключил эксперт.

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