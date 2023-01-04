Недостроенное здание на улице Льва Толстого в Ижевске законсервировали

Жители рассчитывают, что данная мера поможет избежать происшествий. Фото: скриншот с видео ОНФ в Удмуртии

В столице Удмуртии законсервировали недостроенное здание на улице Льва Толстого, сообщает пресс-служба ОНФ во «ВКонтакте». Администрация Ижевска заделала оконные и дверные проемы на первом и втором этажах кирпичной кладкой.

Отмечается, что на недостроенное здание, ставшее местом притяжения для шалостей детей и бездомных, жаловались местные жители. Здесь не раз происходили пожары. Ситуацию не исправили даже установленные несколько лет назад решетки – их выломали и сдали на металл. Кроме того, два года назад здесь случилась трагедия – 11-летний ребенок упал в открытую шахту лифта.

«В конструктивном диалоге с жителями и муниципалитетом нам удалось добиться положительного результата. Но вопрос остается на контроле до полного решения судьбы здания: сносить или достраивать», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Удмуртии Ваге Карапетян.

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