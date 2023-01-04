2-летняя девочка и четверо молодых людей пострадали в ДТП в Удмуртии

Водителю третьего автомобиля пришлось съехать на обочину. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Авария произошла в Шарканском районе Удмуртии 3 января около 15:00. По данным 1-го отдел УГИБДД МВД по республике, на 24 км дороги «Воткинск — Шаркан» 26-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Creta, за рулем которого находилась 28-летняя девушка. Попутно двигался Nissan X-Trail, который в попытке уйти от столкновения съехал на обочину.

В результате происшествия пострадали четверо взрослых: водители Hyundai и Volkswagen, а также 24-летний и 21-летняя пассажиры последнего. Кроме того, травмы получила двухлетняя пассажирка Hyundai.

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