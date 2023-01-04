Аномально холодная погода придет в Удмуртию 5 января

Жителям Удмуртии рекомендуют одеваться теплее Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии в период до 11 января наступит аномально холодная погода. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на данные гидрометцентра региона, уже с 5 января среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7°С и более.

Жителям напоминают соблюдать осторожность и одеваться по погоде.

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