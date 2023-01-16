Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 4:01

600 метров незаконных рыболовных сетей извлекли из реки Камы в Удмуртии

В отношении 9 рыбаков составили протоколы
Екатерина АРДАШЕВА
Фото: vk.com/osvod_ur

Фото: vk.com/osvod_ur

600 метров рыболовных сетей и более 20 других предметов незаконного лова, в том числе, острога, и богрилки, обнаружили во время совместного рейда по льду Камы представители Сарапульского отделения ОСВОД в Удмуртии и сотрудники регионального отдела Росрыболовства. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте пресс-служба ОСВОД УР.

Фото: vk.com/osvod_ur

Фото: vk.com/osvod_ur

В отношении нарушивших природоохранное законодательство рыбаков составили 9 административных протоколов. Рейд проводился14-15 января на территории от Чайковского до деревни Межная Сарапульского района Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске начался прием документов на компенсацию детского отдыха

Погода в Ижевске 16 января: небольшая облачность и до -12 градусов

Большинство случаев обморожения в Удмуртии зафиксировано у людей в состоянии опьянения

В топ лучших музеев России попали выставки из Удмуртии