600 метров незаконных рыболовных сетей извлекли из реки Камы в Удмуртии

Фото: vk.com/osvod_ur
600 метров рыболовных сетей и более 20 других предметов незаконного лова, в том числе, острога, и богрилки, обнаружили во время совместного рейда по льду Камы представители Сарапульского отделения ОСВОД в Удмуртии и сотрудники регионального отдела Росрыболовства. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте пресс-служба ОСВОД УР.
Фото: vk.com/osvod_ur
В отношении нарушивших природоохранное законодательство рыбаков составили 9 административных протоколов. Рейд проводился14-15 января на территории от Чайковского до деревни Межная Сарапульского района Удмуртии.
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