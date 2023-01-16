600 метров незаконных рыболовных сетей извлекли из реки Камы в Удмуртии

Фото: vk.com/osvod_ur

600 метров рыболовных сетей и более 20 других предметов незаконного лова, в том числе, острога, и богрилки, обнаружили во время совместного рейда по льду Камы представители Сарапульского отделения ОСВОД в Удмуртии и сотрудники регионального отдела Росрыболовства. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте пресс-служба ОСВОД УР.

Фото: vk.com/osvod_ur

В отношении нарушивших природоохранное законодательство рыбаков составили 9 административных протоколов. Рейд проводился14-15 января на территории от Чайковского до деревни Межная Сарапульского района Удмуртии.

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