В топ лучших музеев России попали выставки из Удмуртии

Музей-усадьба П. И. Чайковского. Фото: архив «КП» – Ижевск

Три музея из Удмуртии попали в рейтинг лучших музеев России по версии тревел-блогеров и журналистов в рамках проекта «Медиаразведка». Как сообщается на сайте организатора проекта сервиса путешествий Туту, всего за 2022 год экспертное жюри поставило 83 музеям и экскурсиям в 20 регионах страны.

В короткий список из 31 музея, получивших наиболее высокие оценки, попали музеи из Удмуртии:

- Ижевский мотомузей Кожушковых с 9,8 баллами;

- Музей-усадьба П. И. Чайковского с 9,7 баллами;

- «Центр удмуртской культуры» деревни Карамас-Пельга с 9,7 баллами.

Команда проекта «Медиаразведка» побывала в Удмуртии в сентябре 2022 года. Блогеры и журналисты за три дня успели побывать в городах и районах республики.

«Взаимодействие с профильными экспертами позволяет идти в ногу с тенденциями, дает рост и продвижение туристического потенциала региона. Всегда важно объективно оценивать сильные и слабые стороны, сервис на туристических объектах, программы и сценарии наполнения. Рекомендации от журналистов, блогеров и экспертов, посетивших Удмуртию с проектом «Медиаразведка» мы используем в работе по улучшению качества сервиса и наполнения туристических продуктов, а 2023 году повторим опыт пресс-тура», – рассказала о работе с проектом руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

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