Большинство случаев обморожения в Удмуртии зафиксировано у людей в состоянии опьянения

90% пациентов с обморожением находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Мария Бакланова
Подавляющее большинство пациентов, попадающих в больницы Удмуртии с обморожением, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
За новогодние каникулы в ожоговое отделение 1 РКБ поступило 12 пациентов с холодовыми травмами. Большинство из них были в нетрезвом состоянии и попали в больницу именно в праздничные дни.
По словам заведующего ожоговым отделением 1 РКБ Алексея Микличева, дело в том, что при употреблении спиртосодержащих напитков организм теряет чувствительность, и человек не всегда может осознавать то, что он замерз.
«Часто пьяные пациенты поступают в наше отделение с тяжелыми обморожениями, которые не поддаются лечению и зачастую приводят к ампутации конечностей», – подчеркнул Алексей Микличев.
Важно отметить, что в Удмуртии снижается уровень смертности от алкоголизма. Об этом сообщалось во время стратегической сессии по развитию системы здравоохранения, недавно проходившей в Ижевске.
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