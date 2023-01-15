Большинство случаев обморожения в Удмуртии зафиксировано у людей в состоянии опьянения

90% пациентов с обморожением находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Мария Бакланова

Подавляющее большинство пациентов, попадающих в больницы Удмуртии с обморожением, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

За новогодние каникулы в ожоговое отделение 1 РКБ поступило 12 пациентов с холодовыми травмами. Большинство из них были в нетрезвом состоянии и попали в больницу именно в праздничные дни.

По словам заведующего ожоговым отделением 1 РКБ Алексея Микличева, дело в том, что при употреблении спиртосодержащих напитков организм теряет чувствительность, и человек не всегда может осознавать то, что он замерз.

«Часто пьяные пациенты поступают в наше отделение с тяжелыми обморожениями, которые не поддаются лечению и зачастую приводят к ампутации конечностей», – подчеркнул Алексей Микличев.

Важно отметить, что в Удмуртии снижается уровень смертности от алкоголизма. Об этом сообщалось во время стратегической сессии по развитию системы здравоохранения, недавно проходившей в Ижевске.

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