Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохое состояние дорог в городе

Штраф составил 100 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска оштрафовали за качество содержания дорог в городе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Многие жители Первомайского района обращались в ведомство с жалобами на состояние дорог. Прокуратура и специалисты УМВД проверили как учреждение выполняет свои обязанности. При осмотре дорог оказалось, что на многих из них есть выбоины и посадки, а толщина рыхлого снега на них превышает норму.

Прокурор внес руководителю службы представление, а также возбудил на организацию дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Службу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сейчас дороги уже расчистили от снега, а их ремонт находится на контроле прокуратуры района.

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