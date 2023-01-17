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НовостиОбщество17 января 2023 8:54

Льготников из Удмуртии обеспечат бесплатными лекарствами на 1,3 млрд рублей

Препараты распространяют по аптекам
Софья Кель
От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%

От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%

Фото: Архив КП

В 2023 году для льготников Удмуртии закупят лекарства на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Удмуртию уже поступила первая партия с медикаментами. От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%. В список вошли препараты для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета, для обеспечения пациентов, проходящих процедуру гемодиализа и для пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями. Лекарства поступили на склад и сейчас распределяются по аптекам.

Деньги на медикаменты выделяются из федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день за счет финансирования Удмуртии уже закупили препараты на 227,48 млн рублей.

В прошлом году необходимыми лекарствами обеспечили более 105,5 тысяч жителей Удмуртии.

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