На улице Холмогорова в Ижевске перекроют движение на 1 неделю

Движение перекроют в 8 утра Фото: Алена Селезнева

На участке улицы Холмогорова в Ижевске перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Такой приказ подписал начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города. Движение перекроют с 8:00 18 января до 8:00 24 января. Движение будет недоступно на участке дороги напротив дома №9 в направлении дома № 11а.

Здесь будут проводить аварийный ремонт водопроводной сети.

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