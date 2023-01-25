Обвиняемый в убийстве мужчина из Ижевска предстанет перед судом

Мужчина избил знакомого ногами и руками
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Завершилось расследование преступления в отношении 42-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии.
3 ноября 2022 года на ул. Базисной мужчина выпивал с потерпевшим, после чего произошла конфликтная ситуация. Обвиняемый избил ногами и руками своего знакомого. Пострадавший скончался на месте от побоев.
В ходе расследования проведены судебные экспертизы, допрос свидетелей и осмотр места происшествия.
За преступление мужчина предстанет перед судом. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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