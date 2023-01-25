Жители Ижевска организовали производство ядовитой незамерзайки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В Ижевске осудят трех местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте ядовитых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствию стало известно, что в декабре 2021 года трое приятелей организовали в гаражах на территории Ленинского района города производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости. Она была ядовитой – в составе использовался метиловый спирт.

Подпольный цех просуществовал до февраля 2022 года. Мужчин задержали.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело уже направили прокурору для передачи в суд.

Жителям Ижевска грозит до 6 лет лишения свободы.

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