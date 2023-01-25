Две фуры с пиломатериалами уехали из Удмуртии к военнослужащим в зону СВО

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Из Сюмсинского района Удмуртии в зону проведения специальной военной операции отправились две машины с пиломатериалами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Бревна и доски пойдут на строительство укрепсооружений.

Груз по запросу бойцов удалось оперативно собрать благодаря взаимодействию предприятий республики и фонда «Сообщество».

«С октября прошлого года мы отправили уже более 50 машин гуманитарного груза, а это свыше 300 тонн необходимых военнослужащим специальных приборов, технического оборудования, теплых вещей, амуниции и многого другого», – подчеркнула Юлия Седова, руководитель фонда «Сообщество».

Отметим, у военнослужащих Удмуртии есть все необходимое. А гуманитарные грузы направляются к ним в качестве дополнительной помощи.

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