Более 50 тысяч рублей украли две женщины у пенсионера из Удмуртии под предлогом снятия порчи

Женщин ищет полиция Фото: Мария Бакланова

В Балезинском районе полицейские разыскивают двух женщин, которые под предлогом снятия порчи украли у местного пенсионера более 50 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

63-летний мужчина находился дома со своей 83-летней мамой, когда к ним в дом постучались две женщины. Одна из них сказала, что на пенсионера и его мать наложили порчу. Мошенницы предложили провести «обряд очищения». Но для этого они потребовали дать им все имеющиеся в доме деньги. Мужчина передал им конверт, в котором было примерно 100 000 рублей. Одна из женщин стала пересчитывать банкноты, а другая – отвлекла хозяев. После этого мошенница отдала конверт и женщины ушли. Только после их ухода пенсионер пересчитал накопления и понял, что у них украли более 50 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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