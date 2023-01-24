В Удмуртии телефонные мошенники обманули 75-летнюю женщину и украли у нее 500 тысяч рублей

Сотрудникам полиции удалось установить личности курьеров. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии в полицию обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что ее близкий стал виновником аварии, в котором пострадали люди, а для того, чтобы у родственника не возникло проблем нужно передать 500 тысяч рублей курьеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудникам полиции удалось установить личности посыльных, которые забрали деньги у женщины.

Двое жителей Ижевска 2004 и 2005 годов рождения признались, что действовали по указаниям, которые поступали им через мессенджеры. Они должны были перевести деньги на указанный счет. Себе молодые люди должны были оставить процент за работу, но организаторы оставили всю сумму себе.

Половину суммы подельники успели потратить, а оставшуюся часть изъяла полиция, чтобы вернуть пожилой женщине.

Возбуждено уголовное дело.

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