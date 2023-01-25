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НовостиОбщество25 января 2023 10:00

Двухэтажный гараж загорелся в Ижевске

Также сгорел легковой автомобиль
Гужавина Алина
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось потушить возгорание

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось потушить возгорание

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

24 января около 15:30 на ул. Чайковского загорелся двухэтажный металлический гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь чуть не перешел на жилой дом и рядом пристроенную баню. Пожарным удалось потушить огонь, несмотря на поздний приезд на место возгорания. Никто не пострадал.

Кроме того, огнем уничтожен гараж и автомобиль Mitsubishi Pajero. Повредились обшивка дома, баня и предбанник.

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