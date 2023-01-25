Подачу тепла восстановили в Можге

Фото: vk.com/m_trofimov
В Можге восстановили подачу тепла. Как сообщил глава города Михаил Трофимов на своей страничке «ВКонтакте».
«Котельная №2 растоплена. Подача теплоносителя потребителям осуществлена», - подчеркнул Михаил Трофимов.
Еще утром глава сообщил, что в системе теплоснабжения котельной №2 была обнаружена утечка. Аварийная бригада выехала на место, они осмотрели всю тепловую сеть котельной. В итоге утечку обнаружили в тепловом колодце рядом с котельной.
«Было принято решение произвести замену задвижек на подаче и обратке. Под временное отключение от тепла попали школа №1 и детский сад №9», - рассказал глава.
Кроме этого, вчера, 24 января, из-за новой коммунальной аварии жители Можги остались без электричества и горячей воды.
Ранее 13 января в Можге произошла авария на теплосетях. Тогда часть города осталась без отопления практически на неделю. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Замглавы администрации Можги, который в момент аварии выполнял обязанности градоначальника, ушел с должности.
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