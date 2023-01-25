В Адвокатской палате Удмуртии заменили находящего под следствием главу Дмитрия Талантова

Фото: apur.ru

В Адвокатской палате Удмуртии сменился президент. Вместо находящегося в данное время под следствием Дмитрия Талантова главой организации стала Людмила Лямина. Она занимала пост первого вице-президента палаты.

Заседание совета палаты прошло без участия теперь уже бывшего главы Дмитрия Таланова. Перед этим он снова выдвигал свою кандидатуру, но решение об его отставке принято большинством голосов.

«Я прекрасно осознаю некоторую, мягко говоря, неопределенность своего положения. Я не совершал никакого преступления, но рассчитывать, в сложившейся ситуации, на непременно оправдательный приговор было бы проявлением чрезмерного оптимизма. Но даже в том случае, если приговор оказался бы несовместимым с занимаемой должностью и адвокатским статусом, я хотел сделать все, чтобы у руля корпорации оказались достойные люди», - написал Таланов в письме, которое появилось на сайте адвокатской палаты.

Он подчеркнул, что отставка «затронула его чувства».

«Я находился на должности президента палаты более 20 лет. Думаю, что это давало мне моральное право хотя бы знать о «замыслах» коллег, касающихся судьбы всей корпорации и моей судьбы», - говорится в его письме.

Напомним, летом прошлого года Таланова задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. В ходе первого заседания адвокат признал факт размещения постов, но, по его словам, они не были преступными.

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