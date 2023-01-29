116 раз пожарные-спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП в Удмуртии за месяц

Будьте осторожны на дорогах. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

С 1 по 26 января пожарные-спасатели Удмуртии 116 привлекались для устранения последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Также сотрудники подразделения спасли 11 человек, однако, не обошлось без жертв – в дорожно-транспортных происшествиях погибло 10 человек и 102 пострадало.

Главное управление МЧС по Удмуртии напоминает, что во время ведения автомобиля не стоит нарушать скоростной режим, а также необходимо ехать на безопасной дистанции. Кроме того не следует идти на обгон на опасных дорожных участках.

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