В Ижевске нашли ребенка из Японии, объявленного в розыск

В Ижевске нашли ребенка из Японии Фото: Архив КП

В службу судебных приставов Удмуртии поступил запрос о розыске 2-летнего мальчика, который родился в Японии. С заявлением обратилась мать ребенка.

Приставы нашли ребенка и его отца. Мужчина рассказал, что вместе с сыном уехал из Японии в сентябре прошлого года. Сейчас они вместе с бабушкой живут в Ижевске.

«Мужчина работает менеджером по рекламе, а мальчик посещает детский сад, материально обеспечен и ни в чем не нуждается. Отцом созданы все условия для развития и проживания сына на территории России», - подчеркнули в пресс-службе судебных приставов.

С женой-японкой он сейчас разводится. По его словам, сын – гражданин России.

Сейчас разыскное дело окончено. Папе разъяснили, как можно мирно урегулировать эту ситуацию.

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