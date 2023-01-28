Чиновника из Удмуртии обвинили в получении взятки за контракты на поставку автозапчастей

Фото: архив КП

В Ижевске задержали директора республиканского бюджетного учреждения, который обвиняется в получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает Следственный отдел СУ РФ по Удмуртии.

По данным «Коммерсантъ-Удмуртия», которые ссылаются на собственного источника, обвиняемый – это директор бюджетного учреждения «Автобаза Госсовета Удмуртской Республики».

По версии следствия, с 2020 по 2022 года 57-летний мужчина получал деньги от руководителя коммерческой организации за то, что способствовал заключению контрактов на поставку автомобильных деталей и запчастей.

Сейчас его деятельность пресечена, он задержан.

Были проведены обыски, изъяты финансово-хозяйственная документация, компьютеры, деньги. Сотрудников этих организаций допросили.

В ходе расследования всего выявлено пять фактов заключения контрактов обвиняемым. Взятка ему составила свыше 350 000 рублей.

Мужчина находится под домашним арестом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До мурашек: голосом Никиты Моисеева из Ижевска говорят герои блокбастеров, сериалов и аниме

Взяли его за руки и выкинули в сугроб: Лиза и Саша Косачевы рассказали, как спасали братьев и сестер

Соседи убитых женщины и сына в селе Люкшудья: «Мальчик должен был получить грамоту по выжиганию»